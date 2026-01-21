Neubau für 25 Millionen Euro: Fiasko an der Villinger Bertholdbrücke – Experten raten zum Abriss

Der Worst Case ist eingetroffen: Die Brücke in der Villinger Bertholdstraße ist derart beschädigt, dass Experten zum Neubau raten. Schuld daran sind auch Fehler bei der Instandsetzung.
Die Stadt darf sich nicht nur auf ein jahrelanges Verkehrschaos, sondern zudem auf eine neue millionenschwere und nicht aufschiebbare Investition einstellen. Nach einer Untersuchung der Bertholdbrücke fällt das Fazit vernichtend aus. Das Bauwerk kann laut Experten langfristig nicht erhalten werden, weshalb ein Neubau notwendig wird.