Neubau für 23 Millionen: Der Kreis bündelt seine Ämter in Kehl unter einem Dach

Landrat Thorsten Erny hat das neue Kehler Verwaltungsgebäude seiner Behörde offiziell eröffnet. Insgesamt investierte der Kreis 23 Millionen Euro am neuen Standort.
Der viergeschossige Neubau in der Hafenstraße vereint erstmals alle Kreisdienststellen am Standort Kehl unter einem Dach. Es schaffe so eine zentrale, gut erreichbare Anlaufstelle für Bürger in der Grenzstadt, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Zugleich setze der Landkreis mit dem als KfW-Effizienzhaus 40 konzipierten Gebäude ein deutliches Signal für Klimaschutz und moderne Verwaltung.