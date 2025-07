1 So soll das neue Gebäude für die Polizei in Rottenburg aussehen. Foto: Wulf Architekten / Visualisierung Aron Lorincz Ateliers Rund 12 Millionen Euro soll das neue Gebäude für die Polizei in Rottenburg kosten. Fertig sein soll es bis Anfang 2028.







Der Leiter des Amtes Vermögen und Bau Baden-Württemberg in Tübingen, Marcus Wandel, hat am Mittwoch gemeinsam mit dem Leiter des Polizeipräsidiums Reutlingen, Polizeipräsident Udo Vogel, und dem Oberbürgermeister der Stadt Rottenburg am Neckar, Stephan Neher, den Spatenstich für den Neubau des Polizeireviers Rottenburg am Neckar vorgenommen.