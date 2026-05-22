Neubau dringend nötig: Es soll eine neue Auffangstation in Triberg her – das ist geplant

Die Auffangstation des Tierschutzvereins Triberg ist längst baufällig und entspricht nicht mehr den Vorgaben. Bis 2028 soll eine neue her – doch dafür braucht es Unterstützung.
Seit 60 Jahren betreibt der Tierschutzverein Triberg die Auffangstation in der Retsche. Doch das Gebäude ist über die Jahre baufällig geworden und entspricht inzwischen nicht mehr den heutigen Tierschutzverordnungen. Um langfristig handlungsfähig zu bleiben, sei ein Neubau dringend notwendig, erklärt Jacqueline Hettich, Erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Triberg.