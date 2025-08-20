Neubau der Umfahrung in Whylen: Kampfmittelsuche läuft bei B34-Projekt

Die geplanten Arbeiten für die Ortsumfahrung und die Bundesstraße B 34 neu in Wyhlen schreiten trotz der aktuellen Bauferien voran.
Nachdem die Absperrungen am Geh-und Radweg an der Straße am Kraftwerk immer wieder mutwillig entfernt wurden (wir berichteten), wurde der Durchgang jetzt mit einem Holzverschlag und einer Eisentür unwiderruflich versperrt. Grund sind die Arbeiten für die Trassenführung südlich der Bahnlinie, die bis kurz vor den Bauferien in vollem Gange waren und Anfang September fortgesetzt werden sollen.