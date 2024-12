Feuerwehrhaus in Alpirsbach soll Anfang 2027 fertig sein

1 Das Hetal-Areal gehört seit Juni der Stadt Alpirsbach. Auf dem Gelände soll das Feuerwehrhaus entstehen. (Archivfoto) Foto: Sonja Störzer

Am 11. Februar 2025 soll es soweit sein: Der Abbruch der Gebäude auf dem Hetal-Areal könnte beginnen. Derzeit wird die Ausschreibung vorbereitet.









Bevor Amtsverwalter Norbert Beck das Wort in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Alpirsbach an Stadtbaumeister Rudolf Müller übergab, stimmte er das Gremium darauf ein, dass nun zwei positive Themen folgen würden.