Neubau am Stadtrand: Bad Dürrheim bekommt eine neue DRK-Rettungswache

Das DRK baut eine neue Rettungswache in Bad Dürrheim. Rund zwei Millionen Euro werden in einen Neubau investiert, der gleichzeitig Synergieeffekte mit der Feuerwehr bilden soll.
Seit Jahrzehnten rückt der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes von der Friedrichstraße zu Notfalleinsätzen aus. Das soll sich nun aber bald ändern. Denn die DRK Rettungsdienst Schwarzwald-Baar gGmbH investiert in die Sicherheit von Bad Dürrheim und der Ostbaar und realisiert eines der größten Neubauprojekte der Kurstadt im laufenden Jahr.