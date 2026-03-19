Neuauflage von Grün-Schwarz: Wo Grüne und CDU sich verhaken könnten

Grüne und CDU stehen kurz vor Sondierungsgesprächen. Nach zehn Jahren gemeinsam an der Regierung sollte das schnell gehen, könnte man meinen. Doch es gibt Differenzen.
Grüne und CDU dürften in den kommenden Wochen ausloten, ob und wie sie noch einmal fünf Jahre zusammen regieren können. Die Grünen haben die Christdemokraten zu Sondierungsgesprächen eingeladen. Die CDU will in ihren Gremien am Freitag entscheiden. Das wird aus Sicht von Beobachtern auch höchste Zeit: „Es muss jetzt losgehen“, sagt der Politologe Frank Brettschneider von der Uni Hohenheim. Er sieht keine unüberbrückbaren Hindernisse bei den beiden Noch-Koalitionären. Vor allem sagt er: „Es gibt keine Alternative“. Die beiden potenziellen Koalitionäre müssten jetzt ins Schaffen kommen, sagte Brettschneider. „Eine Woche geht gerade so, wenn es so weiter geht, hätte das Potenzial Schaden anzurichten.“ Was könnte Verhandlungen schwierig machen?