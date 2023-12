Neuauflage nach 37 Jahren: Theater des Musikvereins Münchweier sorgt für viele Lacher

1 Die Theatergruppe des Musikvereins Münchweier führte „Die vergnügte Tankstelle“ auf. Foto: Decoux

Die Theatergruppe des Musikvereins Münchweier hat nach 37 Jahren das Lustspiel „Die vergnügte Tankstelle“ mit elf Laienschauspielern neu aufgelegt. Eine Bläsergruppe der Kapelle umrahmte die Aufführung musikalisch.









Vor dem Theaterstück, das der Musikverein in der Mehrzweckhalle aufführte, stimmte eine Kapellen- Bläsergruppe mit „Alle Jahre wieder“, „Süßer die Glocken nie klingen“ und „O Du fröhliche“ gehörig auf die Weihnachtszeit ein. Dann war Schluss mit beschaulicher Besinnlichkeit – und stundenlanges Lachen angesagt. „Die Vergnügte Tankstelle“ hieß das Lustspiel in drei Akten, das an zwei Abenden in der Vorweihnachtszeit für Heiterkeit sorgte. Bereits vor 37 Jahren hatte der Musikverein Münchweier dieses Stück aufgeführt. Nun hat er es mit jungen Laienschauspielern neu aufgelegt.