Neuauflage in Wolfach: Das wird beim „Familienspaß rund ums Osterei“ geboten

Für die Neuauflage des Familienspaßes rund ums Osterei hoppelt der Osterhase noch früher los als gewohnt: Am Sonntag, 15. März, wird in der Innenstadt viel geboten.
Ostern liegt mit dem ersten April-Wochenende früh im Kalender. Doch um Terminkollisionen zu vermeiden, muss der Osterhase sich in Wolfach dieses Jahr besonders früh auf die Pfoten machen. „Wir sind noch eine Woche früher dran als letztes Jahr“, erklärte Gewerbeverein-Geschäftsführer Simon Vollmer bei der Programmvorstellung des Familienspaßes rund ums Osterei im Rathaus. Dank einer neuen Mitmach-Aktion soll die Veranstaltung aber auch in den Wochen bis Ostern für mehr Leben in der Innenstadt sorgen.