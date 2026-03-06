Neuauflage in Wolfach: Das wird beim „Familienspaß rund ums Osterei“ geboten

Für die Neuauflage des Familienspaßes rund ums Osterei hoppelt der Osterhase noch früher los als gewohnt: Am Sonntag, 15. März, wird in der Innenstadt viel geboten.

Ostern liegt mit dem ersten April-Wochenende früh im Kalender. Doch um Terminkollisionen zu vermeiden, muss der Osterhase sich in Wolfach dieses Jahr besonders früh auf die Pfoten machen. „Wir sind noch eine Woche früher dran als letztes Jahr“, erklärte Gewerbeverein-Geschäftsführer Simon Vollmer bei der Programmvorstellung des Familienspaßes rund ums Osterei im Rathaus. Dank einer neuen Mitmach-Aktion soll die Veranstaltung aber auch in den Wochen bis Ostern für mehr Leben in der Innenstadt sorgen.

Hätte man am Termin zwei Wochen vor Ostern festgehalten, würde der Familienspaß mit dem Frühlingsfest des Handels- und Gewerbevereins Haslach kollidieren. „Das wäre schade für alle und muss ja nicht sein“, erklärte Vollmer den ungewohnt frühen Familienspaß-Termin. Das bewährte Konzept bleibt erhalten: „Die Stadt ist wieder voll mit Ständen und Mitmach-Aktionen.“

„Die Veranstaltung ist in den letzten Jahren stetig gewachsen.“ 2019 als Ostermarkt gestartet, gehöre der Familienspaß heute „zu den besucherstärksten Veranstaltungen in Wolfach“.

Zufahrten müssen mit Lastwagen gesperrt werden

Das beschert in Sachen Sicherheit die erste Neuerung: Wie beim Kuchenmarkt würden die Zufahrten mit Lastwagen gesperrt. Von 11 bis 17 Uhr läuft das Familienspaß-Programm, von 12 bis 17 Uhr beteiligt sich der Gewerbeverein mit einem verkaufsoffenen Sonntag.

Maria Künstle (von links), Simon Vollmer und Silke Jehle-Sattler fiebern dem Familienspaß ums Osterei entgegen. Foto: Lupfer

Nach dem Tod Bernd Armbrusters bestehe die Forum-Zukunft-Gruppe noch aus sieben Frauen, die gemeinsam mit Simon Vollmer die Organisation stemmen, erklärten Silke Jehle-Sattler und Maria Künstle. Erneut legt das Orga-Team noch eine Schippe drauf. So präsentiert sich die Blaulicht- Familie beim Schlosstor diesmal komplett mit Feuerwehr, THW, DRK und der Polizei. Auch der Wünschewagen wird vor Ort sein. Ebenfalls neu: Die Biedermeiergruppe Offenburg wird den Nachmittag über in ihren opulenten Kostümen als Blickfang und Fotomotiv durch die Innenstadt flanieren.

Viele Gruppen sorgen für Liveprogramm

Mit der KJG Wolfach gibt es ab 14 Uhr am Stadtbrunnen wieder eine Bastelaktion. „Jetzt hatten wir die Idee: Wir basteln Osterkörbchen“, so Jehle-Sattler. Die werden anschließend vom Gewerbeverein gefüllt und in den Schaufenstern teilnehmender Geschäfte drapiert.

Unsere Empfehlung für Sie Gemeinderat diskutiert Warum der Standort für den Wolfacher Markt die Gemüter spaltet Aufgrund von Tunnelsperrungen musste der Wolfacher Wochenmarkt zweimal kurzfristig geräumt werden. Nun steht im Raum, ihn in den Schlosshof zu verlagern.

Vom 24. März bis 4. April dürften die Kinder dann auf Schaufenstersuche gehen und ihre gefundenen Körbchen abholen. „So erhoffen wir uns ein bisschen mehr Leben im Städtle – nicht nur zum Osterevent, sondern auch danach.“ Im Schlosshof gibt es wieder Hüpfburg, Hasenschau und Kinderflohmarkt (siehe Info), im Zelt bei der „Krone“ Kinderschminken und eine Leseaktion mit der Katholischen öffentlichen Bücherei sowie Tanz und Musik vor dem Rathaus. Mit von der Partie sind dort neben den Kindergartenkindern neu die „Wolftalspatzen“ Oberwolfach sowie Tanz-AG und Chor der Herlinsbachschule. „Kleine Kurrende“ und Trachtenkapelle Kinzigtal treten ebenfalls auf.

Entlang der Hauptstraße wartet auf die Besucher wieder der österliche Kreativmarkt. 14 Stände mit handgemachten Deko-Ideen werde es geben, dazu neun Stände mit Mitmach-Angeboten für Kinder und insgesamt zehn Bewirtungsstände.

Flohmarkt für Kinder

Im Schlosshof wird es von 11 bis 17 Uhr wieder einen Kinderflohmarkt geben.„Da verkaufen Kinder für Kinder“, erklärte Künstle. Ihren Tisch und ihre ausgedienten Spielsachen müssen die Kinder selbst mitbringen und sich ihren Platz im Schlosshof suchen, Standgebühren gibt es nicht. Ihre Einnahmen behalten die jungen Verkäufer. Anmeldungen sind per E-Mail an kuenstle.hans@web.de oder unter Telefon 07834/85 98 71 möglich.