Neuauflage im Februar: Die Lahrer Jobmesse geht in die zweite Runde

Die Lahrer Jobmesse geht in die zweite Runde

1 Zahlreiche Lahrer Schüler informierten sich im Februar über Jobangebote im Lahr. Das soll 2025 erneut möglich sein. Foto: Veranstalter

Jugendliche können im Februar wieder gezielt auf Berufs- und Ausbildungssuche gehen: In der Mehrzweckhalle im Bürgerpark werden sich erneut zahlreiche Unternehmen aus der Region präsentieren und um Nachwuchskräfte werben.









Nach dem großen Erfolg der ersten Auflage veranstaltet die Lahrer Veranstaltungsfirma „T-Event“ die zweite „Jobklahr“ Berufsinformationsmesse. Die Messe findet am 14. und 15. Februar 2025 in den Hallen des Bürgerparks statt und bietet jungen Menschen sowie Unternehmen aus der Region eine Plattform, um sich zu vernetzen, heißt es in der Ankündigung.