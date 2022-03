2 Der Donaueschinger Weihnachtsmarkt im Jahr 2017. Damals war er noch mitten in der Stadt. So ähnlich soll das bald wieder sein. Allerdings muss zunächst die Kostenfrage geklärt werden. Foto: Roland Sigwart

Das vom City-Management erarbeitete Konzept für die Neuauflage des Donaueschinger Weihnachtsmarkts stieß im Gemeinderat auf Kritik. Die Stadt hatte mit einem Zuschuss von 10 000 Euro und 4000 Euro als Leistungen vom Bauhof gerechnet, die Kosten für das vorgestellte Projekt liegen bei 18 000 Euro.















Donaueschingen – Was gibt es Schöneres, als zur Adventszeit über einen Weihnachtsmarkt zu flanieren? Es ist kalt, ein Schluck Glühwein, der Duft von gebrannten Mandeln und etliche Stände, deren Warenauslagen sich erkunden lassen. So die erhoffte Romantik. Das wünscht man sich auch wieder in Donaueschingen, nachdem in den vergangenen beiden Pandemie-Jahren kaum etwas stattfinden konnte.