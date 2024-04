1 Sven Schmieder (links) und Nelson Da Costa Mira freuen sich über die Unterstützung des Roboters Soto. Foto: Vega

Ein Roboter bei Vega sorgt rechtzeitig für Materialnachschub, indem er sich selbstfahren vom Regal an den Montageplatz bewegt.









Roboter Soto flitzt durch die Gänge der Fertigung und sorgt dafür, dass für die Montage der Sensoren alle Einzelteile in ausreichender Menge zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Sie werden digital im Hochregallager angefordert und von dem Roboter an die passende Produktionslinie gebracht.