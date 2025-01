Neuapostolische Gemeinde Schramberg: Auftakt ins 100. Jubiläumsjahr

1 Seit 100 Jahren gibt es in Schramberg eine neuapostolische Gemeinde Foto: NAK

Mit einem Gottesdienst und einer anschließenden Feierstunde hat die neuapostolische Kirchengemeinde Schramberg ihr Jubiläumsjahr eingeläutet.









Die Kernbotschaft des Gottesdienstes war das Motto der Neuapostolischen Kirche International für das Jahr 2025: „Es ist Zeit, Gutes zu tun!“, basierend auf dem Bibelwort aus Galater 6, 9-10: „Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen.“ Dieses Motto möchte die Gemeinde in ihrem Jubiläumsjahr besonders in den Fokus rücken.