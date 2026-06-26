Neuantritt: Aichhalden besetzt Kämmereiamt neu

In der Sitzung des Gemeinderats saß mit Sarah Müller die neue Kämmerin von Aichhalden ab September bereits mit am Ratstisch.
Insgesamt fünf Jahre hat Philipp Stahl in der Gemeinde als Kämmerer gewirkt, nachdem er im April 2021 die Nachfolge des langjährigen Steuermanns und Zahlenakrobat Thomas Kienzle antrat. Zuvor war er vier Jahre als stellvertretender Kämmerer auf diese verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet worden. Am vergangenen Dienstag saß er in der Gemeinderatssitzung letztmals an der Seite von Bürgermeister Michael Lehrer, tags darauf war sein letzter Arbeitstag. Er wird künftig als Kämmerer der Stadt Rottenburg tätig sein.