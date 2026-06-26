Neuantritt: Aichhalden besetzt Kämmereiamt neu

In der Sitzung des Gemeinderats saß mit Sarah Müller die neue Kämmerin von Aichhalden ab September bereits mit am Ratstisch.

Insgesamt fünf Jahre hat Philipp Stahl in der Gemeinde als Kämmerer gewirkt, nachdem er im April 2021 die Nachfolge des langjährigen Steuermanns und Zahlenakrobat Thomas Kienzle antrat. Zuvor war er vier Jahre als stellvertretender Kämmerer auf diese verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet worden. Am vergangenen Dienstag saß er in der Gemeinderatssitzung letztmals an der Seite von Bürgermeister Michael Lehrer, tags darauf war sein letzter Arbeitstag. Er wird künftig als Kämmerer der Stadt Rottenburg tätig sein.

Den Platz von Stahl wird künftig Sarah Müller aus Bösingen einnehmen, die am Dienstag bereits Gemeinderat-Luft schnupperte und ihre neue Stelle im Aichhalder Rathaus offiziell am 1. September antreten wird. Nachdem sie derzeit noch bei der Gemeinde Königsfeld als stellvertretende Kämmerin beschäftigt ist, wird sie in Aichhalden kein Neuland betreten.

Aichhalder Verwaltung bereits kennen gelernt

Dass die 24-Jährige ihre berufliche Laufbahn in Aichhalden fortsetzt, ist kein Zufall. Während ihres Studiums für Public-Management in Ludwigsburg absolvierte sie von Juli bis Oktober ein Praktikum in Aichhalden. „Das hat mir richtig gut gefallen. Da habe ich mitbekommen, wie die Abläufe in der Verwaltung funktionieren und das blieb in guter Erinnerung. Als ich die Stellenanzeige gelesen habe und es ohnehin mein Ziel war, bald eine Kämmerei zu leiten, um mich beruflich weiter zu entwickeln, habe ich mich beworben und die Zusage bekommen“, berichtet die Bösingerin.

Offiziell endet ihre seit März 2025 in der Kurgemeinde begonnene Anstellung am 31. August 2026, einen Tag später beginnt ihr neuer beruflicher Weg in Aichhalden.

Bürgermeister Michael Lehrer zeigte sich froh und erleichtert, für den Kämmerer eine Nachfolgerin gefunden zu haben, die engagiert sei und ins Rathaus-Team passe. Stahl habe neun Jahre lang für die Gemeinde gute Arbeit geleistet und nun die Chance genutzt, auf der Karriere-Leiter einen Sprung nach oben zu machen und sich auch finanziell zu verbessern. Die Kämmerer-Stelle in Rottenburg sei so hoch dotiert wie das Amt des Bürgermeisters in Aichhalden, verriet Lehrer der Redaktion.