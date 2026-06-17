Neuanstellung Stadt Schiltach: Er kümmert sich um die IT der Stadt
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Thomas Haas (rechts) begrüßt Robin Hübner als neuen Systemadministrator der Stadt. Foto: Stadt Schiltach

Die Stadt Schiltach hat einen Systemadministrator angestellt. Seit 1. Juni hat Robin Hübner die Stelle inne.

Der Gemeinderat der Stadt Schiltach hatte im Dezember 2025 diese neue Stelle beschlossen. Die Administration der EDV, Betreuung der Anwender, Aufgaben der Digitalisierung und Informationssicherheit waren bisher auf mehrere Stellen verteilt. Da die Anforderungen immer mehr stiegen, sollten diese Aufgaben in eine Hand zusammengefasst werden, wobei es sich hier im Moment um eine Teilzeitstelle mit 60 Prozent handelt.

 

Unter vielen Bewerbern durchgesetzt

Unter zahlreichen Bewerbungen wurde die Stelle nun an Robin Hübner vergeben, der auch in Schiltach wohnt. Er hat die Grundschule Schiltach und danach die Realschule Wolfach besucht und die Mittlere Reife erfolgreich abgeschlossen. Anschließend wurde das Berufskolleg besucht, um die kaufmännische Fachhochschulreife mit gutem Erfolg zu erlangen.

Abgeschlossene Ausbildung als beruflicher Hintergrund

Es folgte die Ausbildung zum Kaufmann für IT-Systemmanagement, um anschließend Erfahrung in diesem Bereich zu sammeln.

 