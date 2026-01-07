Neuanfang für Defensivspieler: Nikolas Zeyer wechselt vom SC Lahr nach Wyhl

Die Zeit beim SC Lahr ist für Nikolas Zeyer vorbei. Der 24 -Jährige hat beim ambitionierten Landesligisten SC Wyhl angeheuert – und trifft dort auf einen alten Bekannten.

Das Kapitel SC Lahr ist für Nikolas Zeyer wieder vorbei. Er hat sich dem Landesligateam des SC Wyhl angeschlossen. Darüber informierten die Wyhler in einer Mitteilung. „Niko ist nicht nur ein starker Kicker, sondern auch ein richtig guter Typ. Mit dieser Kombi wird er uns sehr wichtige Impulse geben“, zeigt sich Freddy Polzer, Spielertrainer des SC Wyhl zuversichtlich.

Der Defensivspezialist Zayer war zu Beginn der Saison 24/25 vom Freiburger FC an die Dammenmühle gewechselt. Die Lahrer zeigten sich damals zuversichtlich, dass sich der Neuzugang gut in das Team einfügen würde. „Mit ihm haben wir einen weiteren Leader dazugewonnen – besonders im Defensiven“, erklärte Lahrs Sportlicher Leiter damals zur Personalie Zeyer.

Zuletzt stand der Spieler beim Sieg des SC Lahr gegen die Zweitvertretung des SC 08 Villingen auf dem Platz. Immer wieder lief Zeyer jedoch auch für die Reserve des SCL in der Landesliga auf.

Neuer Verein ist Spitzenreiter

Statt das blau-weiße wird er nun den schwarz-gelben Dress des SC Wyhl tragen. Der Club spielt in der Landesliga, hat als Primus Ambitionen auf den Aufstieg in die Verbandsliga.

Zeyer habe das „Gesamtkonzept“ des SCW überzeugt, teilt der Verein mit. „In den Gesprächen war schnell spürbar, dass er optimal zum SC Wyhl passt“, so Trainer Polzer. Die beiden kennen sich gut. Von 2020 bis 2023 spielten beide beim Freiburger FC, sammelten Oberliga-Erfahrungen. Insgesamt 61 Spiele in der fünfthöchsten Klasse bestritt Zeyer, der in der Jugend des 1. FC Heidenheim ausgebildet wurde.