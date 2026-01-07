Neuanfang für Defensivspieler: Nikolas Zeyer wechselt vom SC Lahr nach Wyhl

Die Zeit beim SC Lahr ist für Nikolas Zeyer vorbei. Der 24 -Jährige hat beim ambitionierten Landesligisten SC Wyhl angeheuert – und trifft dort auf einen alten Bekannten.
Das Kapitel SC Lahr ist für Nikolas Zeyer wieder vorbei. Er hat sich dem Landesligateam des SC Wyhl angeschlossen. Darüber informierten die Wyhler in einer Mitteilung. „Niko ist nicht nur ein starker Kicker, sondern auch ein richtig guter Typ. Mit dieser Kombi wird er uns sehr wichtige Impulse geben“, zeigt sich Freddy Polzer, Spielertrainer des SC Wyhl zuversichtlich.