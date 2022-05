1 Für sommerliches Flair in Zimmerns Ortsmitte sorgt der Eiswagen des Eiscafés Calimero ab sofort: (von links) die Betreiberfamilie Kübra, Zübeyde und Yavus Uslu und Bürgermeisterin Carmen Merz sowie Wirtschaftsförderer Heiko Gutekunst, die die Eisverkäufer in der Gemeinde willkommen hießen. Foto: Siegmeier

Das sorgt in Zimmern für freudige Aufregung: Ein neuer Eiswagen bereichert die Ortsmitte und bringt Sommer-Feeling mit.















Zimmern o. R. - Schon von weitem zieht der mintfarbene, mit Luftballons geschmückte Anhänger in Zimmerns Ortsmitte die Blicke auf sich. Der neue Eisverkauf Calimero, eine Filiale des Dunninger Eiscafés, hat hier seit Sonntag seine Zelte aufgeschlagen – oder vielmehr seinen Verkaufswagen aufgestellt – und ist bestens gewappnet für viele eishungrige Besucher.

Die gab’s am ersten Öffnungstag bereits zuhauf, lässt Inhaberin Zübeyde Uslu wissen. "Manche kamen sogar drei Mal", erzählt sie lachend und freut sich gemeinsam mit ihrem Mann Yavuz Uslu und Tochter Kübra, dass die Nachfrage so groß ist.

Keinen Laden gefunden

"Wir haben eigentlich nach einem bezahlbaren Laden gesucht, aber keinen gefunden. Deswegen sind wir auf den Wirtschaftsförderer Heiko Gutekunst zugegangen und haben ihn um Unterstützung gebeten", erzählt Yavuz Uslu, der die Eisdiele in Dunningen seit 2006 betreibt und auch in Glatten bei Freudenstadt einen Straßenverkauf eröffnet hat. Einen Laden habe man zwar trotz eifriger Bemühungen nicht gefunden, "aber jetzt haben wir zwei Stellplätze für den Verkaufswagen zur Verfügung gestellt", sagt Bürgermeisterin Carmen Merz, die sich das neue Angebot vor Ort anschaute und auch gleich ein Eis verkostete.

Eigene Herstellung

Die Uslus sind staatlich geprüfte Eishersteller. "Bei der IHK in Frankfurt haben wir dafür sogar eine Prüfung abgelegt", erzählt Yavuz Uslu stolz. Der Verkauf hat täglich geöffnet. "Außer wenn das Wetter ganz schlecht ist", informiert Tochter Kübra Uslu, die den Wagen betreiben wird. Bis zu 100 Eissorten werden in Dunningen in eigener Produktion hergestellt. "Bei uns im Wagen in Zimmern wird es 13 Sorten geben, mehr haben nicht Platz. Wir werden aber immer wieder wechseln", lassen die Uslus wissen und sind schon gespannt, welches bei den Zimmernern die Favoriten sein werden.

Für zwei Jahre reserviert

Für zwei Jahre sind die Stellplätze vorerst für den Eisverkauf reserviert. "Dann schauen wir, ob es nicht vielleicht doch einen Laden gibt. Aber im Moment, bei den hohen Rohstoff- und Energiekosten, ist der Wagen optimal", betont Yavuz Uslu.