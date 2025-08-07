Neu in Trossingen: Postfiliale eröffnet am selben Ort

1 Mitte Juli wurde die Postfiliale in der Hauptstraße 30 geschlossen – jetzt soll aber hier bald wieder geöffnet werden. Foto: Ingrid Kohler Die Deutsche Post kündigt an, dass es in der Trossinger Hauptstraße weitergeht.







Seit gut drei Wochen gibt es in Trossingens Mitte keine Postfiliale mehr – und das soll sich nun wieder ändern. In einem Schreiben an Bürgermeisterin Susanne Irion hat die Deutsche Post mitgeteilt, dass eine neue Filiale eröffnet wird. Am 8. September soll dies der Fall sein und zwar an selber Stelle: Die Filiale wird sich demnach erneut in der Hauptstraße 30 befinden. Sie soll nach Angaben des Netz- und Filialsupports der Deutschen Post im „Post- und Geschenkeshop Floridia“ eröffnet werden. Als neue Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr und Samstag von 9 Uhr bis 12.30 Uhr vorgesehen.