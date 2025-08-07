Neu in Trossingen: Postfiliale eröffnet am selben Ort
Mitte Juli wurde die Postfiliale in der Hauptstraße 30 geschlossen – jetzt soll aber hier bald wieder geöffnet werden. Foto: Ingrid Kohler

Die Deutsche Post kündigt an, dass es in der Trossinger Hauptstraße weitergeht.

Seit gut drei Wochen gibt es in Trossingens Mitte keine Postfiliale mehr – und das soll sich nun wieder ändern. In einem Schreiben an Bürgermeisterin Susanne Irion hat die Deutsche Post mitgeteilt, dass eine neue Filiale eröffnet wird. Am 8. September soll dies der Fall sein und zwar an selber Stelle: Die Filiale wird sich demnach erneut in der Hauptstraße 30 befinden. Sie soll nach Angaben des Netz- und Filialsupports der Deutschen Post im „Post- und Geschenkeshop Floridia“ eröffnet werden. Als neue Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr und Samstag von 9 Uhr bis 12.30 Uhr vorgesehen.

 

„Die Post kommt!“

Im Mai war bekannt geworden, dass die Postbank, die bis dato ebenfalls in der Hauptstraße 30 vertreten war, Ende Juni schließen würde. Damals hatte der Betreiber noch versichert, dass die Postfiliale aber geöffnet bleibe. Mitte Juli wurde aber auch diese geschlossen. Das sorgte für reichlich Verdruss in Trossingen. Unter anderem meldete sich in der Sache der Gewerbeverein zu Wort, und auch im Gemeinderat wurde die Schließung scharf kritisiert. Bürgermeisterin Susanne Irion verkündete die Info, dass es bald wieder eine Filiale in der Hauptstraße geben wird, auf ihrem Facebookaccount mit den Worten: „Die Post kommt! Jetzt ist es offiziell“.

 