2 Voller Tatendrang: In der Halle über den Experimentierwelten will Campus Schule-Wirtschaft gemeinsam mit Unternehmen "Arbeitswelten" erlebbar machen. Christine Schellhorn lädt Interessierte für Montag zu einer Infoveranstaltung ein. Jens Unverricht von Mawa-Solutions in Rottweil, einem der Kooperationspartner, hilft bei den technischen Vorbereitungen. Foto: Otto

Ein Besuch in den Experimentierwelten in Rottweil lohnt sich: Naturwissenschaftliche Phänomene können hier entdeckt werden. Und das ist noch nicht alles.















Kreis Rottweil - Der Campus Schule-Wirtschaft hat in dem großen Gebäude 2020 eine Science-Ausstellung geschaffen, die kleine und große Besucher seither begeistert. Naturwissenschaftliche Phänomene können dort an 42 Exponaten entdeckt und ausprobiert werden. "Es geht darum, junge Menschen für Naturwissenschaften zu begeistern – und letztlich darum, Fachkräfte von morgen zu gewinnen", sagt Christine Schellhorn, Vorsitzende von Campus Schule-Wirtschaft und treibende Kraft hinter dem Netzwerk.

Neues Projekt geplant

Doch wer mit ihr durch das große Gebäude im Neckartal geht, der staunt nicht nur in der Ausstellung im Erdgeschoss über die verblüffenden Experimente rund um das Thema Naturwissenschaften, sondern auch einen Stock höher: In der dort noch leer stehenden, mächtigen Industriehalle geht Campus Schule-Wirtschaft mit den "Arbeitswelten" einen weiteren wichtigen Schritt.

Unternehmen können sich präsentieren

Regionale Unternehmen erhalten hier die Chance, ihre Arbeitswelten sowohl Schülerinnen und Schülern, als auch Erwachsenen real und virtuell erlebbar zu präsentieren. Das geschieht mittels hochinnovativer Zukunftstechnologie und eines kostengünstigen Betriebsmodells.

Christine Schellhorn hat das fertige Konzept an der Wand hängen und zeigt begeistert auf, was geplant ist: Auf 20 Inseln im Raum können die Unternehmen ihre ganz individuelle Arbeitswelt darstellen – und dank digitaler Schnittstelle und VR-Brillen kann der Blick der Besucher dann sogar direkt ins Unternehmen hineingehen. "Wir erreichen die Jugendlichen so in ihrer eigenen Erlebniswelt", sagt Schellhorn. Es entstehe eine Art feste Berufsinformationsausstellung – bei der übrigens auch eine "Werte-Insel" eine zentrale Rolle spielt. Schon jetzt zeigen Unternehmen großes Interesse an den Arbeitswelten und einige bringen sich schon sehr engagiert ein, freut sich Christine Schellhorn. "Dieses Vorhaben lässt sich nur mit vereinten Kompetenzen und viel Engagement der verschiedenen Premiumpartner stemmen", betont sie.

Vorstellung am Montag

Bei den "Experimentierwelten" im Erdgeschoss bringen bereits 15 Premium-Partner ihre Kompetenz und finanzielle Beiträge ein. Nun sind weitere Unternehmen angesprochen, sich an den "Arbeitswelten" zu beteiligen. Campus Schule-Wirtschaft wird das Projekt am Montag, 9. Mai, ab 16.30 Uhr direkt in der Halle, im Neckartal 89 in Rottweil, vorstellen. Wie Christine Schellhorn erklärt, werden die Teilnehmer mit einer VR-Brille bereits den aktuellen Entwicklungsstand erleben können und auch über die Betriebspakete informiert.

Nachwuchskräfte gewinnen

Das gemeinsame Ziel verbindet alle: Nachwuchskräften soll mit den "Arbeitswelten" frühzeitig die Attraktivität der regionalen Unternehmen aufgezeigt werden, um diese – und Fachkräfte insgesamt –­ für die Region zu begeistern und zu gewinnen

500 000 Euro werden investiert, 300 000 Euro kommen aus dem Leader-Förderprogramm. Christine Schellhorn freut sich auf die Umsetzung. Schon Ende Juni 2023 soll alles fertig sein. Ein wichtiger Schritt dahin wird am Montag gemacht.