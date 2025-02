Gleich am Mittwoch, 12. Februar, geht es laut Pressemitteilung mit der „Digitalen Spielzeit“ los. Highlight im Frühjahr wird dann am 4. April die bundesweite „Nacht der Bibliotheken“ mit dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken“ sein.

Spiel und Spaß mit Robotern

Diesen Mittwoch und dann wieder am 12. März heißt es „Digitale Spielzeit – Spiel und Spaß mit Robotern + OSMO“ von 15 bis 17 Uhr im Arbeitsraum der Stadtbücherei. Das Büchereiteam stellt wechselnde Spiele und Geräte vor und man darf nach Herzenslust daddeln! Geeignet für Kinder ab sechs Jahren. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung aufgrund der begrenzten Plätze aber nötig.

Die kleinen Fans der Onilo-Bilderbuchgeschichten kommen auch dieses Jahr wieder jeden Monat auf ihre Kosten. Am Montag, 10. März., 15 Uhr wird die animierte Geschichte „Wie Findus zu Pettersson kam“ gezeigt und vorgelesen: Der alte Pettersson ist ziemlich einsam. Doch dann tritt der quirlige Kater Findus in sein Leben und eine wunderbare Freundschaft beginnt!

Huhn und Regenbogenfisch

Zur Osterzeit, Montag 14. April, 15 Uhr, gibt es die Geschichte „Das schwarze Huhn“: Alle weißen Hühner machen sich über das schwarze Huhn lustig, das nicht nur anders aussieht, sondern auch noch seltsam geformte Eier legt. Darüber ist das schwarze Huhn sehr traurig. Nur der Osterhase findet Gefallen an den stern- und herzförmigen Eiern.

„Der Regenbogenfisch“ kommt am Montag, 12. Mai, 15 Uhr in die Bücherei geschwommen: Der Regenbogenfisch ist mit seinem schillernden Schuppenkleid der allerschönste Fisch im Ozean. Da er aber auch eitel und stolz ist, wird er mit der Zeit immer einsamer. Da merkt er, dass er Freunde nicht durch Schönheit gewinnen kann. Er überwindet seinen Stolz und versucht, den anderen Fischen Freude zu bereiten.

Mimi will ans Meer

Am 2. Juni, 15 Uhr gibt es die „katzige“ Bilderbuchgeschichte „Mimi will auch ans Meer“: Eigentlich soll Kätzchen Mimi in den Ferien bei Oma bleiben. Aber sie schlüpft heimlich in die Reisetasche. Nun darf sie doch mit ans Meer. Franka ist überglücklich: Das werden tolle Ferien! Alle Onilo-Bilderbuchgeschichten sind für Kinder ab vier Jahren geeignet, der Eintritt kostet 3 Euro pro Kind.

Im März sind für Schulklassen zwei Autorenlesungen am Vormittag geplant. Die als Lesekünstlerin ausgezeichnete Silke Schlichtmann liest am Freitag, 21. März, 8.45 Uhr aus ihren witzigen Kinderromanen für Schüler der ersten bis fünften Klassen. Mario Fesler, alias Mars-Leo Frei, ist dann am Montag, 31. März, 11 Uhr zu Gast mit seinen Büchern für Klasse 3 bis 7.Die Anmeldung für die Schullesungen ist notwendig, weitere Infos zum genauen Ablauf gibt es im direkten Kontakt mit den Klassen.

Nacht der Bibliotheken

Das Highlight im Frühjahr wird die bundesweite „Nacht der Bibliotheken“ unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken“ am 4. April sein: Von 17 bis 22 Uhr gibt es getreu diesem Motto für jeden etwas zu entdecken – Onilo-Bilderbuchkino für die Kleinsten, Gaming-Spaß und Robotik für Familien oder Live-Musik mit Lynda Cullen, dazu kleine Snacks und Getränke. Das Motto lautet: „Die Stadtbücherei als Ort der Vielfalt erleben!“ Der Eintritt ist frei.

Vorurteile abbauen

In Kooperation mit der Katholischen und Evangelischen Erwachsenenbildung findet auch dieses Jahr wieder die Reihe „Lebendige Bibliothek“ statt. Hier können Interessierte keine Bücher ausleihen, sondern Menschen für ein eins-zu-eins Gespräche à 20 Minuten. Ziel ist hier: Vorurteile abbauen, Kommunikation fördern, Begegnung ermöglichen. Das Thema: „Ehrenamt : Menschen, die den Laden am Laufen halten!“ steht am Samstag, 22. Februar, von 10 bis 12 Uhr in der Stadtbücherei auf dem Programm. Und am Samstag, 17. Mai von 10 bis 12 Uhr, geht es dann bei hoffentlich schönem Wetter auf den Münsterplatz, das Thema dieser Lebendigen Bibliothek ist noch in Vorbereitung.