Neu in Lahr

1 Elke Albietz hatte die Idee zu dem öffentlichen Kühlschrank und stellte ihn nun am Samstag vor. Foto: Wendling

Im Eingangsbereich der Lahrer Mediathek ist ein „öffentlicher Kühlschrank“ in Betrieb genommen worden. Wer etwas übrig hat, kann Essen dort abgeben. Das vom Stadtgulden geförderte Projekt gegen Lebensmittelverschwendung sieht vor, dass sich jedermann dort bedienen kann.









„Einen Termin, zu dem man gerne hingeht“, sagte Guido Schöneboom über die offizielle Inbetriebnahme des öffentlichen Kühlschrank im Eingangsbereich der Mediathek. „Elke Albietz ist die Initiatorin, sie ist auch Kollegin, und auch ansonsten darüber hinaus in der Jugendausbildung engagiert, jemand, der sehr umtriebig ist und dem die Stadt Lahr am Herzen liegt“, würdigte Schöneboom die Ideengeberin des Projekts. Der Bürgermeister dankte der im städtischen Bürgerbüro beschäftigten Albietz für die „herausragende Idee“, den „Kühlschrank für alle“ mittels des Stadtguldens umzusetzen. Zu dem Termin am Samstagmittag hatte Schöneboom auch selbst einige Lebensmittel als Spende mitgebracht.