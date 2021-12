1 Selina Koch ist eine Tänzerin mit starkem innerem Fokus. Das Foto zeigt sie bei Proben zu ihrer eigenen Choreografie „Mimosa“. Foto: Dominique Brewing

Selina Koch findet nach ihrer Ausbildung in Köln in Stuttgart den nötigen Raum, um sich auszuprobieren und zu entfalten. Jetzt ist die Tänzerin in der Performance „HowWow“ zu erleben.















Stuttgart - Es ist viel los in der freien Tanzszene. Nach Mercedes-Benz-Museum, Theaterhaus und Wasserspeicher im Stuttgarter Osten heißt es gerade im Alten Schloss „Bühne frei“. Und weil auch in der Kultur gilt, dass Konkurrenz das Geschäft belebt, tauchen neben den alten Bekannten immer mehr neue Gesichter auf. Eines davon gehört Selina Koch. Auf die markante Bewegungssprache der jungen Tänzerin setzen derzeit viele Choreografen, so dass sie bereits nach eineinhalb Jahren in der Stadt zum festen Tanztableau gehört.