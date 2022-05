10 Hell und freundlich: der Eingangsbereich der neuen Praxisräume der Dr. Sonnenberg Kieferorthopädie in Calw. Foto: ZMVZ Dres. Sonnenberg GmbH

Exklusive Möbel, Fahrsimulator und Playstation 5 im Wartebereich sowie neue, effektive und schonende Behandlungsmethoden durch top geschulte Ärzte – die Praxis Dr. Sonnenberg Kieferorthopädie in Calw setzt neue Maßstäbe.















Calw – Mit ihrer Praxis Dr. Sonnenberg Kieferorthopädie in Stuttgart erfolgreich, haben Dr. Cornelia Sonnenberg und ihr Mann Dr. Boris Sonnenberg sich im Herbst 2021 einer neuen Herausforderung gestellt.

Das Ärztepaar übernahm die Praxisräume der langjährig tätigen Kieferorthopädin Dr. Uta Hawle-Prüßner in der Lederstraße in Calw. Nach umfangreichen Renovierungen durch lokal ansässige Handwerker erwartet die Patienten in den neugestalteten Räumen der Dr. Sonnenberg Kieferorthopädie in Calw ein einzigartiges Behandlungserlebnis.

Mini am Simulator fahren und Playstation 5 spielen

Das Ergebnis sind moderne und freundlich-helle Behandlungsräume, die trotz ihrer teils offenen Gestaltung, eine private, exklusive Atmosphäre vermitteln sowie ein Wartebereich mit Erlebnischarakter. Während die Erwachsenen in original American Diner Möbeln ihren Cappuccino genießen, starten die jüngeren Patienten räumlich getrennt ihre ersten Fahrversuchen in einem originalgetreuen Mini, spielen an der Playstation 5 FIFA 22 oder liefern sich ein Match am Tischkicker.

„Wir möchten den Patienten von Anfang an das Gefühl geben, im Mittelpunkt unserer Bemühungen zu stehen“, sagt Dr. Boris Sonnenberg. „Daher haben wir auch die Lean-Management Praxisorganisation, Behandlungsabläufe und Fortbildungen unserer Stuttgarter Praxis übernommen. Mit dem Ziel, das Beste für unsere Patienten zu erreichen.“

Schonende Behandlung und unsichtbare Zahnspangen

Neben der Behandlung von Kindern und Jugendlichen, hat sich die Praxis in Calw auch auf die Behandlung von Erwachsenen spezialisiert. Dr. Said wurde in der Praxis Dr. Sonnenberg Kieferorthopädie in Stuttgart strukturiert fortgebildet in innovativen Behandlungstechniken, wie der schonenden Behandlung mit abnehmbaren Spangen (u.a. Bionator) und der festen Zahnspange des Damon-Systems. Bei dieser benötigen die selbstligierenden Brackets (aus Metall oder Glaskeramik) deutlich weniger Kräfte für die Zahnbewegung.

Zudem bietet die Praxis Dr. Sonnenberg Kieferorthopädie nun auch das durchsichtige Schienen-System (Aligner) von Invisalign an, mit welchem Zahn- und Kieferfehlstellung nahezu unsichtbar korrigiert werden können. Gerade für berufstätige Erwachsene eine komfortable Alternative zur festen Zahnspange. Die Behandlungsplanungen werden hierbei im Ärzteteam vorgenommen.

Die Behandlung wird nach gesetzten Prozessen und mit hohen Qualitätsstandards durchgeführt und kontrolliert. Als Diamond Apex Anwender, gehört Dr. Boris Sonnenberg zu den erfolgreichsten Invisalign-Anbietern im europäischen Raum bei der Behandlung von komplexen Patientenfällen. Mit seinen über 20 Jahren Erfahrung, als Gründer sowie Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Aligner Orthodontie (DGAO) e.V., arbeitet Dr. Boris Sonnenberg außerdem zusammen mit deutschen und europäischen Universitäten daran, die Therapiemöglichkeiten dieser Methode wissenschaftlich zu erweitern.

Kieferorthopädie ist Teamarbeit

Wie in anderen Bereichen der Medizin, ist die Kieferorthopädie keine isolierte Disziplin. Der erfolgreiche Weg zu einem gesunden und strahlenden Lachen führt über die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachrichtungen, wie Hauszahnärzten, Kieferchirurgen, Orthopäden, Physiotherapeuten, HNO-Ärzten oder Logopäden. Im Sinne einer ganzheitlichen Therapie arbeitet die Dr. Sonnenberg Kieferorthopädie deshalb mit den Kolleginnen und Kollegen in Calw und Umgebung zusammen.

Info: ZMVZ Dres. Sonnenberg GmbH, Lederstraße 28, 75365 Calw, Telefon 07051/7388; E-Mail, Webseite.