Neu in Burladingen: Infos für Neubürger auf 40 Seiten – das steht drauf

Wer sich als neuer Bürger von Burladingen auf dem Einwohneramt meldet, kriegt neuerdings nicht nur einen aktualisierten Ausweis und einen warmen Händedruck. Das ist die Dreingabe.
So manch einer zieht aus beruflichen Gründen um, andere aus familiären, weil die bessere Hälfte aus der anderen Stadt kommt oder man im Alter vielleicht nahe bei den Kindern sein will. Die Erfahrung haben viele schon mal gemacht, man wechselt den Wohnort und kennt sich nicht immer gleich so gut aus. Fast alle Menschen stellen sich in so einer Situation die gleichen Fragen: Wo einkaufen, wie Freizeit verbringen, wer ist für was zuständig, was sind die Highlights der Gegend, und wo kann man zum Arzt gehen?