Neu in Burladingen: Infos für Neubürger auf 40 Seiten – das steht drauf

Wer sich als neuer Bürger von Burladingen auf dem Einwohneramt meldet, kriegt neuerdings nicht nur einen aktualisierten Ausweis und einen warmen Händedruck. Das ist die Dreingabe.

So manch einer zieht aus beruflichen Gründen um, andere aus familiären, weil die bessere Hälfte aus der anderen Stadt kommt oder man im Alter vielleicht nahe bei den Kindern sein will. Die Erfahrung haben viele schon mal gemacht, man wechselt den Wohnort und kennt sich nicht immer gleich so gut aus. Fast alle Menschen stellen sich in so einer Situation die gleichen Fragen: Wo einkaufen, wie Freizeit verbringen, wer ist für was zuständig, was sind die Highlights der Gegend, und wo kann man zum Arzt gehen?

Burladingen von der glänzendsten Seite präsentiert

Gerade im „Schwabenländle“ gelten Neubürger, vor allem wenn sie dann noch aus anderen Bundesländern kommen, lange als „Reigschmeckte“. Burladingen hält da jetzt dagegen. Es will seinen neuen Nachbarn den Einstieg erleichtern und gibt ihnen eine erste, tolle Orientierungshilfe für’s schnelle „reischmecke“ und die nahtlose Integration mit auf den Weg.

Zum ersten Mal hat die Stadt Burladingen eine Broschüre für Neubürger verlegt – und die gibt es – ausgeflippt – auch als Flipping-Book per QR-Code zum Herunterladen. Für all diejenigen, die die Infos immer im Handy und nahe bei sich haben wollen. Freilich steht die Broschüre auch online auf dem Internet-Auftritt der Stadt Burladingen.

Eins muss man der Burladinger Stadtverwaltung lassen, sie haben sich richtig Mühe gegeben, um ihre Stadt von der glänzendsten Seite zu präsentieren, und das nicht nur wegen des Hochglanzdruckes und des wunderschönen Kornbühls samt Kapelle auf dem Deckblatt. Der Inhalt ist ebenso lebendig gestaltet.

Lockeres Interview statt übliches Vorwort

Das fängt schon auf der ersten Seite an. Statt des üblichen Vorworts, das viele vielleicht überblättern würden, steht auf Seite eins, gleich neben dem Inhaltsverzeichnis, ein lockeres Interview mit Stadtchef Davide Licht. Der junge Bürgermeister plaudert nach mehreren Jahren Amtszeit über seine Sicht auf Burladingen und alle seine Stadtteile, erzählt von der Herausforderung bei seinem Amtsantritt, berichtet von Burladingens Menschen und ihrer Tatkraft, den Zukunftsprojekten und attestiert den Neubürgern schließlich: „Mit ihrer Entscheidung haben Sie alles richtig gemacht!“

Auf einer Doppelseite alle wichtigen Zahlen und Fakten zu Burladingen: So gelingt es, Neubürgern einen gekonnten Überblick zu geben. Foto: Rapthel-Kieser

Das mag so mancher ja schon mal gerne hören, und wenn er dann weiterblättert oder flippt, dann sieht er viele herrlich bunte Bilder, die Burladingen von seiner sommerlichsten und grünsten Seite zeigen.

Denn den Albwinter haben die Macher einfach mal außen vor gelassen. Wer blättert und liest, erfährt etwas über die Geschichte, die Landschaft, die Natur und die Eigenheiten der Schwäbischen Alb, weiß später, wo er seine Kinder zur Schule oder erstmal in den Kindergarten schicken kann, wer Pflege für Senioren organisiert, wo er Praxen von Ärzten oder die Kirchengemeinde finden kann.

Verzeichnet sind auch die wichtigsten Vereine, und immer wieder gibt’s Hinweise auf mehr Tipps

Burladingen schöpft da bei der Selbstdarstellung freilich aus dem Vollen, gibt Hinweise auf die Dorfmuseen in den Teilorten und Freizeiteinrichtungen, verweist voller Stolz auf sein Lindenhof-Theater, das Peitschenmuseum und die reichlich vorhandene Gastronomie.

Verzeichnet sind auch die wichtigsten Vereine, und immer wieder gibt’s Hinweise auf noch mehr Tipps und Infos und wo sie – meist auch per QR-Code – denn zu bekommen sind. So gesehen ist die Broschüre ein unendlich weiterführender Ratgeber und mag auch für Alteingesessene empfehlenswert sein. Die mussten sich zwar nicht für Burladingen entscheiden und das „alles richtig machen“ haben ihnen die Eltern schon abgenommen. Aber manchmal will ja vielleicht auch ein „Eingeborener“ schnell was nachschlagen im Flipping-Book im Handy.