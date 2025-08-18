Neu im St. Georgener Rathaus: Philip Gauger hat ein offenes Ohr für Kinder und Jugendliche

Philip Gauger ist neuer Leiter des St. Georgener Kinder- und Jugendbüros. Er erzählt, wieso er von Kiel in die Bergstadt kam – und wie ihm seine kaufmännische Ausbildung jetzt hilft.
Die Suche nahm einige Zeit in Anspruch, doch nun ist man sich bei der St. Georgener Stadtverwaltung sicher, den Richtigen gefunden zu haben, betont Bürgermeister Michael Rieger: Seit Anfang Juli ist Philip Gauger neuer Leiter des Kinder- und Jugendbüros in der Bergstadt. Und er hat ereignis- und arbeitsreiche Wochen hinter sich – wollte doch das vierwöchige Ferienprogramm, das die Stadt seit Montag für Erst- bis Fünftklässler anbietet, gleich einmal organisiert sein.