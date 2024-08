Neu im Schömberger Gemeinderat: Andreas Sauter auf Anhieb Stimmenkönig

1 Andreas Sauter wurde neu in den Schömberger Gemeinderat gewählt. Foto: privat

Schömberg hat am 9. Juni seinen neuen Gemeinderat gewählt. Die Hälfte der 14 Plätze wird mit Neulingen besetzt, die erstmals ins Gremium gewählt wurden.









Einer von sieben Neulingen im Schömberger Gemeinderat ist Andreas Sauter. Mit so einer Resonanz hat er aber „nie und nimmer“ gerechnet: Zum ersten Mal kandidierte er bei der Kommunalwahl am 9. Juni für ein politisches Amt und wurde prompt zum Stimmenkönig gekrönt – 1410 Stimmen entfielen auf den Kriminalbeamten. „Ich war total gerührt als Neigschmeckter so viele Stimmen zu bekommen“, erzählt der 58-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Wobei das Attribut zugezogen für Sauter nicht mehr das präsenteste ist. Seit 1989 wohnt der gebürtige Balinger in Schömberg und will dort auch bleiben. Weil er derzeit ein Haus baut und deswegen dann und wann Gemeinderatssitzungen verfolgt hat, wuchs das Interesse an der Kommunalpolitik. Außerdem erinnert er sich noch gut an die Kommunalwahl vor fünf Jahren, als es zu wenige Bewerber für den Schömberger Gemeinderat gab. Ein Kandidatenmangel könne er nicht mit seinen demokratischen Grundsätzen vereinbaren und wollte mit seiner Kandidatur den Schömbergern eine Wahl bieten. „Mir liegt das Städtle sehr am Herzen“, erzählt Sauter, der sich bei der Leichtathletikabteilung der TG Schömberg als Kassierer engagiert. In seiner Freizeit ist er viel in der Natur unterwegs, fährt Fahrrad, geht wandern und treibt Ausdauersport. „Ich bin sehr Heimatverbunden“, erzählt er.