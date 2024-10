Kurios: Per Los in den Gemeinderat

1 Michaela Franz Foto: Franz

Viele neue Mitglieder hat der Rosenfelder Gemeinderat. Wir stellen sie in unregelmäßiger Folge vor. Heute: Michaela Franz aus Isingen.









Sie gehört schon länger dem Ortschaftsrat in ihrem Wohnort Isingen an. Nun sitzt Michaela Franz für die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) auch im Rosenfelder Gemeinderat. Entschieden wurde das per Los, da eine andere Kandidatin genau gleich viele Stimmen hatte.