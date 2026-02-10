Neu im Landhotel in Bad Herrenalb: Am Frühstücksbuffet können jetzt auch Einheimische schlemmen

Kooperation mit Thermen, Spielezimmer für Kinder und Wandertipps von den Gastgebern: So haben Mirjam und Benjamin Deuscher das Landhotel Schönblick in Bad Herrenalb weiterentwickelt.

Mirjam und Benjamin Deuscher aus Conweiler sind seit mehr als drei Jahren die Eigentümer des Landhotels Schönblick am Heideweg in Bad Herrenalb-Rotensol. Sie haben das Hotel mit benachbartem Gästehaus weiterentwickelt. Der neu gestaltete moderne und freundliche Gastraum, das renovierte Nebenzimmer und ein für Kinder eingerichtetes Spielezimmer sind für sie der Anlass, sich offen für alle Gäste zu präsentieren.

Eine gute Auslastung hat das etablierte Landhotel durch Gäste der Steuerakademie Henssler in Rotensol. Darüber hinaus buchen Urlauber das Haus, die Erholung und Naturerlebnisse suchen. Für sie hat das familiengeführte Hotel mit seinen 22 Zimmern jetzt auch Kooperationen mit Thermen in Bad Liebenzell, Bad Wildbad, Waldbronn, Baden-Baden und Karlsruher Bädern geschlossen. In Arrangements oder mit Gutscheinen ermöglicht Familie Deuscher ihren Gästen einen vergünstigten Eintritt.

Landhotel bietet auch Frühstück für externe Gäste

Da das Ehepaar selbst gerne wandert, kann es seinen Gästen passende Vorschläge für Touren machen. Zur allgemeinen Unterhaltung und bei passender Gelegenheit setzt sich Benjamin Deuscher (41) auch ans Klavier im hoteleigenen Kaminzimmer.

Was sich Familien wünschen, weiß das Ehepaar durch seine Erfahrung mit drei eigenen Kindern im Alter von zwölf (Zwillinge) und 15 Jahren. Das neue Spielezimmer ist mit unzähligen Lego-Steinen ausgestattet. Und was ist mit Haustieren? Die sind willkommen.

Neu ist, dass das tägliche Frühstücksbuffet jetzt auch für externe Gäste gerichtet ist. Für Ausflügler und Einheimische wird das zum „Kurzurlaub am Morgen“. An Tagen, an denen Schüler der Steuerakademie im Haus weilen, wird für Externe auch Mittag- und Abendessen samt Salatbuffet ermöglicht.

Im Landhotel sind auch Familienfeiern möglich

Das Abendessen wird auch angeboten, wenn keine Steuerschüler da sind. Das kann man telefonisch anfragen und buchen. Übrigens: Das Restaurant mit Terrasse steht für Familien-, Firmen- oder Vereinsfeiern offen. Die Räume dienen neuerdings auch Künstlern als Galerie. Den Anfang macht Johanna Degelmann aus Marxzell mit Gemälden in Acryl.