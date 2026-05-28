Ein berühmter Chansonsänger auf dem Weg in die Schweiz, um sein Leben zu beenden – und eine chaotische Begegnung im Zug: «Ticket ins Leben» ist ein Film über eine Reise, die alles infrage stellt.
Paris - Antoine Toussaint plant eine Reise dorthin, wo andere Urlaub machen: Genf. Sein Ziel ist aber kein Hotel, sondern eine Klinik – der Ort, an dem er sein Leben beenden will. Was als stiller Rückzug gedacht ist, wird jedoch schon im Zug nach Genf jäh unterbrochen: Victoire, eine impulsive Gefängnisinsassin im Hafturlaub, setzt sich ungefragt ihm gegenüber.