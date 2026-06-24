Neu im Kino: Sandra Hüller wird zu Ingeborg Bachmann - ein bisschen

In einem Dokumentarfilm setzt sich Sandra Hüller mit Ingeborg Bachmann auseinander - im Bademantel, immer rauchend. Darin sind auch verstörende historische Urteile über die Schriftstellerin zu hören.
Berlin - Vielleicht ist es das größte Unglück mancher Menschen, dass sie zur falschen Zeit geboren werden. Als Ingeborg Bachmann vor 100 Jahren zur Welt kam und auch, als sie später zur berühmten Schriftstellerin wurde, gab es kaum andere Frauen im Literaturbetrieb. Entsprechend musste sich die junge österreichische Star-Autorin von anderen Männern allerhand anhören, was heute undenkbar wäre.