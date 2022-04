7 Als charismatischer Führer, der die Zauberer in den Krieg gegen die minderwertigen Muggel führen will, entwickelt Mads Mikkelsen in „Phantastische Tierwesen 3“ eine beträchtliche Leinwandpräsenz. Foto: dpa

In „Dumbledores Geheimnisse“, dem dritten Teil der magischen Welt der phantastischen Tierwesen, ersetzt der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen Johnny Depp in der Rolle des machthungrigen Bösewichtes. Darum lohnt sich ein Kinobesuch.















Die Dampflokomotive braust ratternd durch die Landschaft. An Bord des Zuges eine Handvoll Magier. Ein vertrautes Bild für alle Harry-Potter-Fans. Aber das Reiseziel ist nicht Hogwarts, sondern Berlin, das für den dritten Teil von „Phantastische Tierwesen“ zum zentralen Handlungsort auserkoren wurde. Nachdem 2011 das letzte von sieben Zauberlehrling-Abenteuern in den Kinos durchgestartet war, hat die Filmindustrie lange nach Heilmitteln gesucht, um die Phantomschmerzen der Fans zu behandeln. Schließlich erbarmte sich J. K. Rowling und schrieb das Drehbuch zu einem fünfteiligen Spin-off, ohne zuvor in Romanform den Markt zu erobern.