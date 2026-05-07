Die Oscar-Gewinner Russell Crowe und Rami Malek glänzen in diesem Anti-Nazi-Drama als Nazi-Kriegsverbrecher und Psychiater mit ausgefeiltem Schauspiel. Das ist faszinierend und zugleich problematisch.
Berlin - Gipfeltreffen zweier Oscar-Preisträger: Russell Crowe wurde 2001 für seine emotionsgeladene Interpretation des Tribuns Maximus Decimus Meridius in "Gladiator", Rami Malek 2019 als glutvoller Darsteller der Pop-Ikone Freddie Mercury in "Bohemian Rhapsody" mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet. Beide sind für facettenreiche, mitreißende Charakterstudien bekannt. Ihre Namen stehen für fesselnde Kino-Momente.