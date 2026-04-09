Neu im Kino: Jude Law als Putin im Kino – Schmeichelt er dem Kremlchef?

In Venedig feierte «Der Magier im Kreml» mit Jude Law als russischer Präsident Weltpremiere. Nun kommt das Drama um den Machtmenschen Putin in die deutschen Kinos. Ist das Schmeichelei oder Kritik?
Moskau - So richtig wohl scheint sich der britische Filmstar Jude Law in der Rolle des russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht zu fühlen. Der Kinofilm "Der Magier im Kreml" kommt nach der Weltpremiere beim Festival in Venedig am 9. April nun in die deutschen Kinos. Er zeigt, wie aus dem Geheimdienstchef der mächtigste Mann Russlands wird.