Neu im Kino: Horst Schlämmer auf Mission Deutschland-Rettung

Eigentlich war Horst Schlämmer, der wandelnde Herrenwitz, schon ausgemustert. Doch nun ist er in abendfüllender Länge zurück. Schlämmer-Schöpfer Hape Kerkeling erklärt im Interview, warum.
Köln - Es gibt eine wirklich irreale Szene in Hape Kerkelings neuem Kinofilm. Horst Schlämmer thront in voller Pracht mit seinem beigen Trenchcoat, Herrenhandtäschchen, Überbiss und Schnappatmung auf einem zu kleinen Stuhl, und ihm gegenüber sitzt niemand anderer als Kardinal Rainer Maria Woelki und lacht sich kaputt. Eben jener Kirchenfürst, der sich seit Jahren in seinem Erzbischöflichen Haus verkapselt und von der Außenwelt abschottet. Ausgerechnet Horst Schlämmer hat ihn aus seiner Isolation erlöst. Er wirkt richtig befreit.