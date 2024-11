Neu im Kino „Gladiator II“: Die spinnen, die Römer! Was taugt die Fortsetzung von „Gladiator“

Die spinnen, die Römer! Was taugt die Fortsetzung von „Gladiator“

1 Pedro Pascal (links) als General Acacius und Paul Mescal als Lucius Foto: Paramount Pictures/Aidan Monaghan

Donald Trump und seinem Mob, der im Januar 2021 das Kapitol in Washington stürmte, dürfte dieser Film gefallen. Denn wenn der Mann, der nun wieder Präsident der Vereinigten Staaten ist, sich in der Vergangenheit als Opfer eines „korrupten, verdorbenen und bewaffneten Justizsystems“ inszenierte, wollte er genau solche Bilder von den politischen Machthabern erzeugen, wie jene, die Ridley Scott in der späten Fortsetzungen seines Films „Gladiator“ (2000) vom römischen Imperium entwirft.