Der Musicalfilm «Wicked» rund um Superstar Ariana Grande begeistert viele Fans. In der Fortsetzung spitzen sich die Ereignisse in der Fantasiewelt Oz nun zu - und altbekannte Figuren tauchen auf.
Berlin - Es gehört zu den popkulturellen Höhepunkten des Jahres: das Finale des Musicalfilms "Wicked" rund um die gegensätzlichen Hexen Elphaba und Glinda, gespielt von Grammy-Gewinnerin Cynthia Erivo und US-Superstar Ariana Grande. Wie der erste Teil im vergangenen Jahr wird "Wicked: Teil 2" bereits als möglicher Oscar-Kandidat gehandelt. Ist das begründet?