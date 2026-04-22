Mehrmals wurde der Start verschoben. Nun läuft das Biopic über Michael Jackson in den Kinos. Die Missbrauchsvorwürfe gegen den Popstar spart der Film allerdings aus. Was er stattdessen zeigt.
Berlin - Er gehört zu den größten Musikstars aller Zeiten, sein Vermächtnis wird überschattet: Michael Jackson (1958-2009) war der "King of Pop", eines dieser Phänomene, die größer kaum sein konnten. Fast zwei Jahrzehnte nach seinem Tod erscheint nun ein Film über sein Leben - mit seinem Neffen Jaafar in der Hauptrolle. Doch das Biopic "Michael", das von Jacksons Nachlass unterstützt wird, wirft auch Fragen auf. Was man zum Kinostart wissen muss.