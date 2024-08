Neu im Gemeinderat Nagold: Martin Stottele ist ein echter Fan des Ehrenamts

1 Martin Stottele, hier in seinem Garten vor Bienenkästen stehend, ist neuer Gemeinderat in Nagold. Foto: Rahmann

Martin Stottele ist neu im Gemeinderat. Während die Grünen in Nagold insgesamt Sitze verloren haben, konnte er sich als Newcomer einen Platz sichern. Aufgrund seiner Tätigkeiten hat er einen besonders eindrücklichen Blick auf Vereinsleben und Ehrenamt.









„Vereine und Ehrenamt in aller Vielfalt sind sehr wichtig für unsere Stadt und müssen so gut wie möglich unterstützt und gefördert werden“, schrieb Martin Stottele auf einem Flyer der Grünen in Nagold, in dem sich die Kandidaten für den Gemeinderat vorgestellt hatten.