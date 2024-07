1 Max Wolf zieht für die FDP/FW neu in den Gemeinderat Donaueschingen ein und freut sich auf die neuen Aufgaben. Foto: Müller-Albrecht

Der 25-Jährige aus Allmendshofen sitzt für die FDP/FW mit am Ratstisch. Ein unternehmerischer Ansatz ist ihm wichtig.









Max Wolf aus Allmendshofen ist in Teilzeit in einer Bräunlinger Firma beschäftigt und hat vor über einem Jahr einen Hof am Zubringer Hüfingen/Donaueschingen übernommen. Dort betreibt er mit Unterstützung der Familie und befreundeter Bauernkollegen einen Mutterkuhzucht-Hof mit über 50 Tieren. Und im Juli sitzt er auch das erste Mal im Donaueschinger Gemeinderat.