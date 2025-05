Neu im Freudenstädter Stadthaus: Diesen legendären Vorbesitzer hatte die Großbach-Bronze

1 Die Skulptur „Sulamith“ des in Freudenstadt geborenen Bildhauers Peter Großbach hat ihren neuen Platz im Stadthaus in Freudenstadt gefunden. Foto: Hannes Kuhnert

Die Kunstsammlung des Heimat- und Museumsvereins für Stadt und Kreis Freudenstadt ist um ein seltenes und wertvolles Exemplar reicher: Um eine Plastik des 1934 in Freudenstadt geborenen Künstlers Peter Großbach. Einst hatte sie einen prominenten Vorbesitzer.









Die Plastik übergab Karin Röller als Schenkung namens ihrer im Martin-Haug-Stift lebenden Mutter Hannelore Schölldorf. Es handelt sich bei dem Kunstwerk um eine Bronzeplastik des 1934 in Freudenstadt geborenen Künstlers Peter Großbach, der sich als Bildhauer in Köln einen Namen gemacht hat und der in einem Atemzug mit den großen Bildhauern genannt wird. Großbach starb 1988 in Köln.