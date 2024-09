Roland Klumpner, der sportbegeisterte Familienvater, TSV-Vorsitzende, Elektrotechniker und langjährige Betriebsrat wird für die Freien Wähler in den neuen Burladinger Gemeinderat einziehen.









„Ich habe als Kind und Jugendlicher eine wunderbare Zeit in Burladingen gehabt“, sagt Klumpner und lässt keinen Zweifel daran, dass er im Gemeinderat – so wie auch beim größten Burladinger Sportverein – die Interessen junger Menschen in den Mittelpunkt stellen will.