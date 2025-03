Neu geschaffenes Wesen: Wollhaarmaus aus Genlabor - Schritt zu Rückkehr des Mammuts?

3 Niedlich anzuschauen - aber auch wirklich ein Durchbruch? Foto: Colossal Biosciences/dpa

Dallas - Die Mäuse mit goldgelbem Zottelfell sollen ein Schritt zur Erschaffung eines möglichst mammutähnlichen Elefanten sein: In den USA haben Genforscher "Wollhaarmäuse" mit mammutähnlicher Behaarung vorgestellt. Mit verschiedenen Gentechnikverfahren veränderte das Team der Firma Colossal Biosciences in Dallas mehrere Gene von Mäusen so, dass ihre Haarstruktur der von Mammuts ähnelt.