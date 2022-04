In Nagold steigen die Erschließungsbeiträge für Häuslebauer drastisch an

1 Das Neubaugebiet Hasenbrunnen in Nagold im Jahr 2019: Wer neu baut, muss Erschließungsbeiträge bezahlen. Foto: Fritsch

Alles wird teurer. Manchmal auch ziemlich drastisch. Wer künftig in Nagold bauen möchte, wird sich mit einem weiteren krassen Kostentreiber auseinandersetzen müssen: Zum Teil sogar um mehr als 80 Prozent werden die Erschließungsbeiträge für Wasser und Abwasser noch dieses Frühjahr steigen.















Nagold - Erschließungsbeiträge werden fällig für die grundsätzliche Möglichkeit, ein zu bebauendes Grundstück überhaupt an die Wasserver- und die Abwasserentsorgung anzuschließen. Es sind Einmalzahlungen an die Stadt beziehungsweise deren Eigenbetriebe, die deren bisherige – und künftige – Investitionskosten refinanzieren sollen; zumindest zu einem gewissen Teil. Wie im Detail diese "Globalberechnung" für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Stadt Nagold funktioniert, dass versuchte jetzt Ricarda Marchel von der Allevo Kommunalberatung den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses (VWA) des Nagolder Gemeinderats zu erklären.

"Die Zahlen sind Fakt"

Wobei Oberbürgermeister Jürgen Großmann seine VWA-Räte auf den recht anspruchsvollen Vortrag mit den Worten einstimmte: "Jetzt könnt’s etwas akademisch werden" - was wohl, wie sich zeigen sollte, schier untertrieben war. Wobei der OB auch das wesentliche Ergebnis der aktuell eben von der Allevo und Ricarda Marchel für Nagold durchgeführten Globalberechnung ein wenig vorweg nahm: "An den Zahlen werden Sie sich ein bisschen die Augen verstauchen", eben wegen der recht heftigen Kostensteigerungen. Aber, so der OB prophylaktisch: "Da lässt sich nicht viel drehen – die Zahlen sind Fakt!", auch wenn sie teils auf Investitionen vorgreifen, die in der Wasserver- und Abwasserentsorgung erst bis zum Jahr 2029 getätigt werden sollen.

Ricarda Marchel erklärt die "Formel"

Wobei Ricarda Marchel in ihrem Vortrag offensichtlich bemüht war, die extrem schwierige Materie in gut verdauliche Happen zu zerlegen. Zum Beispiel mit einem Formel-Schema, das die grundsätzliche Berechnungsart der Erschließungsbeiträge darstellte: Alle bisherigen und künftigen Investitionen abzüglich bisheriger und künftiger Zuschüsse und Zuweisungen auf Investitionen (im Wasser- und Abwasserbereich) – was zusammen den "umlagefähigen Aufwand" darstellt. Dieser wird gemäß dem (schon etwas komplizierteren) Nagolder Verteilungsmaßstab auf alle angeschlossenen, beziehungsweise aktuell anschließbaren Flächen und künftig noch anschließbare Flächen umgerechnet – womit sich eine "Beitragsobergrenze" ergibt.

Die Sisyphosarbeit dabei: sich tatsächlich im Rahmen der "Globalberechnungen" Wasser und Abwasser durch wirklich alle bisherigen – und künftigen – Kostenträger zu kämpfen. Die Beträge spielen sich immer im zweistelligen Millionenbereich ab, und müssen zum Beispiel bei den Kosten der von Nagold und seinen Ortsteilen genutzten Kläranlagen immer auf den auf Nagold entfallenden Kostenanteil heruntergebrochen werden. Besonders spannend wird es dabei immer dann, wenn es zum Prognose-Teil der Globalberechnung kommt – die in der von Marchel vorgestellten Fassung bis zum Jahr 2029 angelegt ist: Da heißt es beispielsweise, dass rund 900 000 Quadratmeter weitere Grundstücke in Nagold in diesem Zeitraum neu erschlossen werden sollen, die der Stadt und ihren Einwohnern insgesamt über 1,2 Millionen Quadratmeter Nutzfläche bringen sollen.

Kanal-, Klär- und Wasserversorgungsbeitrag steigen drastisch

Und für diese neuen, zusätzlich Grundstücksflächen wird es aber – wie erwähnt – deutlich teurer im Bezug auf die Erschließungsbeiträge. So steigt der Kanalbeitrag (für die Anschlussmöglichkeit für Schmutz- und Niederschlagswasser) von aktuell 3,12 Euro je Quadratmeter Grundstücksfläche auf künftig 5,66 Euro je Quadratmeter – ein Anstieg von über 80 Prozent. Der Kanalbeitrag für die Anschlussmöglichkeit nur für Schmutzwasser – wenn Regenwasser etwa auf dem Grundstück gut versickern kann – steigt von aktuell 1,87 Euro je Quadratmeter auf künftig 3,24 Euro je Quadratmeter.

Der Klärbeitrag wird (für die Anschlussmöglichkeit für Schmutz- und Niederschlagswasser) von aktuell 2,40 Euro je Quadratmeter auf 3,50 Euro je Quadratmeter zulegen. Wobei der Klärbeitrag nur für die Anschlussmöglichkeit für Schmutzwasser lediglich von derzeit 2,16 Euro je Quadratmeter auf künftig 2,41 Euro je Quadratmeter steigen wird. Bleibt noch der Wasserversorgungsbeitrag: Er wird von im Moment 3,90 Euro je Quadratmeter auf 6,02 Euro zulegen – ein Plus von knapp 60 Prozent. Was man noch wissen muss: Es gibt noch einen "Nutzungsfaktor" je Grundstück, der die künftige Geschossigkeit geplanter Gebäude auf zu erschließenden Grundstücken abbildet. Was meint: Je höher gebaut wird, desto mehr multiplizieren sich die Erschließungsbeiträge.

Entscheiden müssen die Räte am 5. April

Große Nachfragen aus dem VWA gab es zu dem erschöpfenden Vortrag von Ricarda Marchel nicht. Den eigentlichen Entscheid über die neuen Erschließungsbeiträge wird der Gemeinderat auf seiner Sitzung am 5. April treffen. Die VWA-Mitglieder kamen letztlich zu einem einstimmigen Empfehlungsbeschluss. Sollte auch der Gemeinderat den neuen Erschließungsbeiträgen zustimmen, würden diese mit dem Beschluss auch sofort in Kraft gesetzt.

Bleibt vielleicht noch zu erwähnen, dass die letzte Globalberechnung für Nagold noch aus dem Jahr 2006 stammte – und eigentlich, wie OB Großmann reumütig eingestand, bereits wesentlich früher hätte erneuert werden müssen, spätestens in den Jahren 2018/19. Der "Erschließungsbeitrag ist ein dichter Dschungel", so der OB zur Erklärung – wobei es aber auch kein Gesetz gebe, das vorgibt, wann die Globalberechnung zu erneuern sei. "Aber wir hätten das eigentlich ein bisschen früher vorlegen können... sollen", so der OB abschließend.