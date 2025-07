Der Marktplatz ist um ein Geschäft reicher: das Büro Mariusz & Co. Buildings. Hier ist nicht nur der Name besonders, sondern auch die Einrichtung – und das Konzept.

Wer die Räumlichkeiten am Marktplatz 4 zwischen Elisabeth Kirschmann-Haus und ehemaliger Bar La Lou betritt, der mag zunächst gar nicht meinen, dass hier neuerdings Immobilien verwaltet, verkauft oder Wohnbauprojekte ins Leben gerufen werden.

Transparent, hell und modern ist das große Büro, das zwar mehrere Arbeitsplätze hat, aber alles andere als bürokratisch wirkt. Vor allem fällt die große Theke auf und auch die Küche mit maßangefertiger Arbeitsplatte in Marmoroptik sticht sofort ins Auge. Auffallen und auf sich aufmerksam machen, das möchte man am Marktplatz auf jeden Fall, erklärt Mariusz Diaczenko, Inhaber, Geschäftsführer und Namensgeber des neuen Gewerbes.

Viele Möglichkeiten

Gleichzeitig möchte man aber auch zeigen, „was es für Möglichkeiten gibt“ und ein „Rundum-Konzept“ vor allem in Sachen Kapitalanlage präsentieren und visualisieren. Der Name Mariusz Diaczenko ist in der Immobilienbranche bei Weitem kein unbekannter.

Allen voran ist er seit rund 15 Jahren bei der Pro Immobilien Gruppe tätig, die als Pro Immobilien Kreativbau GmbH zum Beispiel mehrere Wohneinheiten auf dem ehemaligen Klinikareal in Schwenningen, dem Neubaugebiet Eschelen, realisiert hat oder auch den Umbau der ehemaligen Luisenklinik in Vöhrenbach als Bauträger verantwortet.

Der Standort macht’s

Als Geschäftsstellenleiter war Diaczenko bisher in Räumlichkeiten in der Alleenstraße beheimatet. Die Büroflächen seien allerdings zu klein geworden – und zu unscheinbar. Auf der Suche nach einem neuen Standort sei man auf das Haus am Marktplatz gestoßen und begeistert von der Lage gewesen. „Letztendlich haben wir es gekauft und für einen tollen Standort vor Ort saniert“, sagt der Unternehmer.

Neu ist nicht nur der Sitz, sondern auch das Konzept: Mit „Mariusz & Co Buildings“ möchte man nun alle Kompetenzen in Form der bereits bestehenden GmbHs unter einem Dach bündeln. Neben Diaczenko sind Waldemar Rußmann – Bau- und Immobilien-Sachverständiger und Mitinhaber der Neckar-Wohnbau GmbH – und Andy Bianchi Unternehmens-Geschäftsführer und leiten das siebenköpfige Team vor Ort.

Modern und frisch

Dieses kümmert sich nicht nur um Neubauprojekte, Immobilienvermittlung, Eigentums- und Mietverwaltung, sondern auch um Energielösungen und Küchen- und Interieur-Design. „Moderner und frischer“ soll das Konzept jetzt also sein und vermehrt jüngere Menschen ansprechen, erklärt Ehefrau Sarra Diaczenko, die für Verkauf, Vermietung und Marketing zuständig ist.

In der Neckarstraße wird derzeit alles bereit gemacht für den Bau des neuen Mehrfamilienhauses der Pro Immobilien Kreativbau GmbH, das zusammen mit der renovierten Jäckle-Villa (rechts) ein stimmiges Gesamtbild ergeben soll. Foto: Mareike Kratt

Mit der Neueinteilung der Arbeitsbereiche und des Teams ist auch Waldemar Rußmann zufrieden. Man profitiere voneinander, tausche sich regelmäßig aus und habe eine gemeinsame Vision. „Die Weichen für ein erfolgreiches Geschäft sind gestellt“, sagt er.

Die Marschroute

Und Erfolg sei mit Blick auf die aktuelle schwierige Wirtschaftslage nicht selbstverständlich. Der Markt stehe vor einem großen Umbruch, erklärt Mariusz Diaczenko. „Die starken Vertriebszahlen haben uns in den vergangenen Jahren gerettet.“ Reine Makler- und Bauträgertätigkeiten reichten derzeit einfach nicht aus, um stark am Markt agieren zu können. Wichtig sei deshalb, sich möglichst breit aufzustellen. Und das ist auch die Marschroute für die Zukunft von Mariusz & Co.

Das gemeinsame Ziel: Nicht nur vor Ort in Schwenningen, sondern auch deutschlandweit mehr gesehen zu werden und größer am Markt vertreten zu sein. Wie das geht? „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, powern – und vor allem vielseitig sein.“

Die Wirkung

Der neue Standort am Marktplatz habe schon nach den ersten Wochen Wirkung gezeigt. „Wir werden deutlich wahrgenommen“, freut sich Sarra Diaczenko. Immer wieder wagten neugierige Passanten einen Blick in die einladenden Räumlichkeiten und seien positiv überrascht vom neuen Geschäft. Und auch das ist das Ziel von Mariusz & Co: einen Teil zur Wiederbelebung des Marktplatzes beitragen zu können.

Ein markantes Neubauprojekt

Neckar27

Neben der sanierten Jäckle-Villa an der Neckarstraße, in der das Büro Schlenker Architekten beheimatet ist, entwickelt und baut die Pro Immobilien Kreativbau GmbH mit dem Geschäftspartner Waldemar Bessabawa ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus mit 16 Wohneinheiten zwischen 40 und 62 Quadratmetern. Verkauft werden die Wohnungen von Mariusz & Co. Derzeit sind auf dem ehemaligen Gartengrundstück der Villa bereits Bagger zu erkennen. Das ehemalige Tagelöhnerhaus links daneben sowie das Haus dahinter werden in den kommenden Tagen abgerissen. Mitte 2027 sollen die Wohnungen, die bereits vollständig verkauft sind, bezugsfertig sein.