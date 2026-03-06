Netzwerktreffen in Rottenburg: Die Energie in der eigenen Hand

Beim Netzwerktreffen in Rottenburg wurde über Impulse für Wasserstoffprojekte im Mittelstand beraten.
Unter dem Titel „Energie in eigener Hand – Erfolgsbeispiele und Finanzierungswege für Wasserstoffprojekte in kleinen und mittleren Unternehmen“ hat das Energie- und Umweltinstitut der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg gemeinsam mit dem Verein H2-Wandel zu einem Netzwerktreffen nach Rottenburg eingeladen. Hierüber berichtet die Hochschule in einer Mitteilung. Vertreterinnen und Vertreter von Förderinstitutionen, Banken, kleinen und mittleren Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen diskutierten bei dem Treffen über konkrete Perspektiven für Wasserstoffprojekte in der Region.