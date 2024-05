1 Deutlicher Vorpsrung beim Preis-Leistungs-Verhältnis und der Geschwindigkeit. Foto: Federico Gambarini/dpa

Vodafone hat in den vergangenen Jahren viel Kritik einstecken müssen, weil das Kabel-Internet nicht so schnell wie versprochen war. Nach großen Investitionen erhält der Provider nun bessere Noten.









München - Der Internet-Anbieter Vodafone hat in diesem Jahr den großangelegten Netzwerk-Test der Fachzeitschrift "Chip" knapp vor der Deutschen Telekom gewonnen. In dem in München veröffentlichten Vergleich der vier nationalen Anbieter folgen dann mit etwas Abstand die Anbieter 1&1 und O2.