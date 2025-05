In der Vollversammlung des Forums Zukunft Wolfach gab es am Donnerstag ein Update zu den anstehenden Projekten. Das Riesner-Picknick wird am 17. Juni seine Premiere feiern.

Zur elften Vollversammlung trafen sich am Donnerstag die Mitstreiter des Forums Zukunft im Sitzungssaal des Wolfacher Rathauses. Im Mittelpunkt stand der Blick auf die laufenden und geplanten Projekte des Forums.

Zum Auftakt stellte Torsten Heizmann vom Organisationsteam das Riesner-Picknick vor. Das soll am Freitag, 13. Juni, vor dem Rathaus im Zeitraum von 18 bis 22 Uhr stattfinden (wir werden noch berichten). Wer teilnehmen will, soll sich beim Partner Raiffeisen-Markt im Vorfeld einen Picknickkorb in der gewünschten Variante ordern. Die entsprechenden Plakate und Flyer werden ab sofort verteilt, kündigte Heizmann an. Weitere Infos sind über einen QR-Code auf dem Flyer online abrufbar.

Der Sommerabend wird abgerundet durch die musikalische Begleitung des Hamburger Singer-Songwriters Joe Astray. Dafür werden laut Heizmann reichlich Plätze am Riesner oder auf den Liegestühlen vorbereitet.

Die Murmelbahn soll noch in diesem Jahr kommen

Wer trotzdem keinen Platz mehr ergattern könne, sei eingeladen, in den angrenzenden Gartenwirtschaften oder an einem anderen gemütlichen Plätzchen der Musik zu lauschen.

Danach stellten die Vertreter der einzelnen Themen- Säulen des Forums ihre aktuellen Projekte vor. Das Team von „Familienfreundliches Wolfach“ etwa verwies auf die neue Schaukel, die am „Piratenspielplatz“ an der Kinzig installiert wurde.

Außerdem wurde die Detailplanung zum Erlebnis-Wanderweg oberhalb der Siedlung mit seinen sieben Stationen vorgestellt. Die Station Murmelbahn solle noch 2025 fertiggestellt werden, hieß es von den Verantwortlichen. Im Herbst soll das Material für die weiteren Stationen bestellt und Sponsoren gesucht werden.

Stadtplan mit barrierefreien Wegen soll kommen

Die Gruppe „Älter werden in Wolfach“ stellte den Ende April eröffneten Senioren-Bewegungsparcours im Kurgarten vor, den Torsten Heizmann als Vorzeigeprojekt hervorhob. Daneben ist ein Flyer mit einem Stadtplan von barrierefreien Wegen angedacht sowie eine Teilnahme am Förderprogramm Wohnraumoffensive des Landes, das den Umzug von Senioren aus zu groß gewordenen Häusern in kleinere Wohnungen bezuschusse.

Die Forums-Säule „Wolfach als Marke“ möchte die Auswertung der Bürgerbefragung zum Markenbildungsprozess weiter differenzieren und Logos ausarbeiten. Die Gruppe „Attraktive Innenstadt“ blickte auf ein sehr gelungenes Fest zum Familienspaß rund ums Osterei zurück und präsentierte die Idee einer Kreativwerkstatt für Wolfach.

Als weitere Ideen brachte ein Gast aus Kirnbach mit „Da helfe ich dir“ die gegenseitige Bürgerunterstützung in die Diskussion ein sowie unter dem Titel „Denk mal nach“ eine kreative Plattform für Ideen und Erfindungen.

Forum Zukunft Wolfach

Das Forum beschreibt sich als aktives Netzwerk der Bürgerschaft und stellt das Abbild der gesamten Gemeinde dar. Dies geschieht durch die Einbindung von Bürgern aus der Kernstadt und den Ortsteilen.