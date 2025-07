Netzwerk Solidarität feiert: Seit zehn Jahren unterstützen Friesenheimer bei Integration

1 „Zehn Jahre Netzwerk Solidarität Friesenheim“ – das wurde auf der Wiese bei der Kirche gefeiert. Foto: Bohnert-Seidel Zum zehnjährigen Bestehen des Friesenheimer Netzwerks gab es ein großes Fest auf der Wiese zwischen Kirche und Rathaus.







„Was vor zehn Jahren begann, war kein gewöhnliches Vereinsprojekt“, betonte der Vorsitzende Eberhard Braun in seiner Ansprache und fügte an: „Das Netzwerk Solidarität Friesenheim ist kein Verein, der seinen Mitgliedern ein Freizeitangebot oder besondere Vorteile verspricht.“ Ganz im Gegenteil. Wer in diesem Verein mitmache, wisse von Anfang an, hier wird nicht genommen, hier wird gegeben. Verlangt werde nicht im Sinne von Pflichten, als vielmehr im Sinne von Haltung, sozialer Empathie, Verantwortung und Zivilcourage. Das Netzwerk lebe von Menschen, die bereit sind, Flüchtlingen mit offenem Herzen und klarem Kompass zu begegnen. Hinschauen sei gefragt, Verständnis und Begleitung – oft über viele Jahre. Dafür brauche es einen langen Atem, was jedes einzelne Mitglied bewiesen habe. Braun dankte allen Mitgliedern, Unterstützern und Mitstreitern für deren Geduld, Kraft und Menschlichkeit. Es brauche Mut weiterzumachen, selbst wenn es unbequem wird, Missverständnisse entstünden oder Rückschläge kämen.