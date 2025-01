Netzwerk CENAP aktiv: „Ufo-Sichtungen“ im Kreis Rottweil – das steckt dahinter

1 Hansjürgen Köhler ist seit Jahrzehnten mit der Erforschung von Himmels-Phänomenen beschäftigt – und erhält auch Meldungen aus dem Kreis Rottweil. Foto: CENAP/Köhler

Ein Forschernetzwerk meldet ein Rekordjahr an Ufo-Sichtungen. Und siehe da: Es gibt etliche Meldungen aus dem Kreis Rottweil. Was dahinter steckt? Wir haben es herausgefunden.









Link kopiert



Was leuchtet und schwebt denn da am Himmel? Während mancher das einfach mit einem „Wird schon ein Flugzeug sein“ abtut, nehmen andere die Sache ernst. Wer ein vermeintlich „unbekanntes Flugobjekt“, Ufo genannt, sichtet, kann dies an ein zentrales Forschernetzwerk melden. Und auf Nachfrage, ob zuletzt auch Sichtungen aus dem Kreis Rottweil gemeldet wurden, erfahren wir erstaunliche Details.